Le Standard Liège prend la mesure du Club de Bruges et file en demi-finale de la Coupe de Belgique

Ce jeudi soir, le Standard de Liège accueillait le Club de Bruges pour le compte des quarts de finale de la Coupe de Belgique.

Mbaye Leye avait décidé d'aligner Moussa Sissako et Damjan Pavlovic pour ce match ô combien important. À noter le retour de Nicolas Raskin dans le onze liégeois et l'absence de Gavory sur la feuille de match. Carcela, Lestienne et Bastien débutaient la partie sur le banc. Côté brugeois, Hans Vanaken était titulaire tout comme Chong, Badji et Van Der Brempt.

© photonews

La rencontre débutera pied au plancher tant les deux équipes joueront directement vers l'avant avec beaucoup de pressing et une belle dose d'engagement. D'ailleurs, il y aura beaucoup de nervosité dans les deux camps durant cette première période dominée par un Bruges qui aura eu quelques occasions, mais rien de véritablement dangereux. Il y aura eu un tir de Badji contré par Bokadi dans la surface (2e), une reprise de volée manquée de Van Der Brempt dans le rectangle (19e), un centre vicieux de Vormer boxé par Bodart et un enroulé trop mou de Chong (41e). Côté liégeois, une seule opportunité avec une tête non cadrée de Laifis (5e). Les deux équipes rejoindront leur vestiaire respectif sur le score de 0-0.

© photonews

Pourtant discret durant les 45 premières minutes, le Standard remontera sur le terrain avec de meilleures intentions offensives et cela paiera. Le matricule 16 ouvrira le score en tout début de seconde période après une belle percée de Sissako. Ce dernier servira Klauss qui distillera ensuite un caviar à Muleka qui fera trembler les filets de Mignolet (48e), 1-0.

© photonews

Le Club réagira via deux centres dangereux de Chong (54e et 55e) et un tir à distance de Vanaken qui filera juste à côté (58e). Le meneur de jeu des Gazelles décochera par la suite une frappe puissante à l'entrée de la surface mais Bokadi contrera le tir (75e). Le Club poussera dans le dernier quart d'heure afin d'arracher le partage mais sera réduit à dix suite à une faute de Kossounou sur Muleka (81e).

Les Blauw en Zwart ne parviendront pas à revenir au score malgré une belle frappe de Vormer boxée par Bodart (84e) et une tête de Balanta captée par le portier liégeois (87e). Alors que le Standard se dirigeait vers la victoire, Okereke égalisera dans les arrêts de jeu (90e+3). Un but annulé pour une faute de main de Mignolet puis le but sera autorisé puis à nouveau annulé. La tension sera à son comble en fin de rencontre et on ne sera pas loin d'une bagarre générale tout comme à l'issue de la partie tant les esprits étaient échauffés.

Le Standard de Liège tiendra bon et s'imposera donc 1-0. Les Rouches filent en demi-finale de la Coupe de Belgique et ont fait preuve d'une efficacité monstrueuse face à l'ogre brugeois.