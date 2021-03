Nouvelle gifle pour La Gantoise : "Cela résume notre saison et les problèmes que nous avons"

Ce mercredi, La Gantoise s'est faite éliminée en quart de finale de la Coupe de Belgique par Eupen (1-0). Une nouvelle gifle pour les Buffalos qui vivent une saison très compliquée alors qu'ils avaient pour objectif initial d'être le concurrent direct du Club de Bruges en début de saison.

Après une saison plus que compliquée, La Gantoise avait fait de la Coupe un objectif, mais elle vient de se faire sortir en quart de finale par Eupen. Pourtant les Buffalos avaient bien débuté la partie. "Cela résume notre saison et les problèmes que nous avons. Il y a beaucoup de frustration car nous avions à coeur de gagner et de rejoindre les demi-finales de la Coupe. Nous voulions faire plaisir aux supporters et apporter un peu de positif dans une saison très compliquée", a confié Elisha Owusu à l'issue de la rencontre.

Eupen a inscrit l'unique but de la rencontre juste après la pause avec une frappe puissante de Jonathan Héris. "Nous étions bien organisés puis nous avons pris ce but et ce fut difficile de revenir car Eupen était bien organisé. Le brin de réussite ? Oui, c'est clair et il y a eu cette tête de Vadis (Odjidja) sur la barre. Il nous manquait cette chance pour la mettre au fond", a conclue le milieu de terrain gantois.