Philippe Clement, le VAR, la défaite: "Ce n'est pas sérieux"

En une grosse semaine, le Club de Bruges a été éliminé des deux coupes, l'Europa League et la Croky Cup. Pour le coach de Bruges, qui n'incrimine pas l'arbitre, il y a un réel problème dans notre football.

Le Club de Bruges est éliminé de la Coupe de Belgique, c'est désormais un fait, et au bout d'une rencontre particulière puisque tout s'est décidé lors d'une dernière action qui a fait, fait et fera polémique. Non pas que la décision finale de l'arbitre soit mauvaise, mais le fait qu'il annule, valide, puis annule à nouveau le but d'Okereke fait tiquer le T1 des Gazelles.

"C'est amer d'être éliminé de cette manière", déclare Philippe Clement en conférence de presse. "Car mon équipe a dominé la rencontre, on a eu les occasions pour marquer, même à 10 contre 11, mais nous sommes éliminés".

Le coach de Bruges revient ensuite bien évidemment sur la dernière phase du match, le but annulé d'Okereke. Il met le doigt sur le vrai problème, l'absence du VAR: "C'est annulé, autorisé, puis annulé... c'est très bizarre. L'idéal, quand on prend une décision, c'est d'être à 100% sûr de son fait."

"Je ne comprends pas l'absence du VAR. On est dans un gros match, entre le Standard et le Club de Bruges, deux des plus grands clubs de Belgique, et il n'y a pas le VAR parce qu'il n'y avait pas de caméras à Eupen. C'est incompréhensible. Nous somme soccupés à donner une bonne image du football belge, on essaie d'améliorer et puis il se passe cela. Ce n'est pas sérieux".