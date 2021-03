Philippe Clement se tourne vers le championnat: "Personne ne nous fera le moindre cadeau"

La coupe de Belgique, c'est terminé pour Bruges. L'Europa League est aussi aux oubliettes. Du coup, le Club n'a plus que le championnat.

Le Club de Bruges va maintenant pouvoir se tourner vers le championnat, vu que c'est le seul objectif viable qu'il reste aux champions en titre. Depuis quelques semaines maintenant, toute la Belgique du football est persuadée que le titre ne peut leur échapper. Il est clair qu'avec 15 points d'avance et deux matches en moins, tous les voyants sont au vert.

Mais pour Philippe Clement, il ne s'agit pas de tout envoyer promener d'un coup et se déconcentrer. Il insiste là-dessus en conférence de presse: "Le titre c'est un combat de chaque match. C'est vrai qu'on a de l'avance, on travaille bien depuis le début de la saison et on montre beaucoup de choses chaque semaine. Mais nous ne sommes pas encore champions, nous ne recevrons pas le moindre cadeau de nos adversaires."

Il sait que beaucoup de choses peuvent encore changer avec les playoffs. "On ne doit pas y penser, mais on sait que le Coronavirus peut changer beaucoup de choses, avec des matches qui ne pourront plus être reportés. Nous devons retrouver notre meilleur niveau pour terminer le travail".