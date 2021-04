En direct : toute l'actualité concernant la Super League (réactions + news)

La Super League chamboule le football mondial et c'est peut-être difficile d'en suivre toutes les updates : restez informés via cet article, tenu à jour plusieurs fois par heure.

L'information principale : une Ligue fermée lancée par 12 grands clubs dont 6 de Premier League

C'est évidemment l'information qu'il ne fallait pas louper, et vous n'avez pas pu passer à côté : après des mois de négociations et de menaces, 12 grands clubs parmi lesquels le "Big 6" de Premier League, joint par le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, l'Inter Milan, l'AC Milan et la Juventus, ont décidé de fonder leur propre "Super League" fermée.

La FIFA, puis l'UEFA réagissent : expulsion des joueurs ?

La FIFA avait été la première à réagir à cette ligue "dissidente", appelant à un dialogue calme et modéré entre les différentes parties impliquée ;

L'UEFA et Aleksander Ceferin, en conférence de presse, durcissaient le ton en affirmant que tout joueur disputant cette nouvelle compétition (concurrente de l'UEFA et de sa Ligue des Champions) serait expulsé des tournois de l'UEFA (Euro 2020 en tête), et même de la FIFA :

Le même Ceferin s'en est également pris violemment à Andrea Agnelli, président de la Juventus : "Je n'ai jamais vu quelqu'un mentir de manière aussi fréquente et insistante", lance-t-il.

Une célèbre banque pour sponsor

La grande banque américaine JP Morgan a entre temps confirmé son soutien financier à la Super League, qu'elle financera.

De nombreuses réactions

La réaction de Gary Neville est devenue virale, l'ancien défenseur de Manchester United s'en prenant violemment à son club, entre autres, qu'il qualifie de "blague", appelant à les exclure de Premier League.

L'Union Belge, elle aussi, a pris position contre cette Super League :

Tout comme la Pro League qui juge ce projet "inacceptable":

