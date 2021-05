En Belgique, les écrans géants n'ont pas encore été autorisé. A Londres par contre...

Durant l'Euro, et plus particulièrement lors des rencontres de l'Angleterre et lors des rencontres jouées à Wembley, une fan zone avec des écrans géants sera organisée sur Trafalgar Square.

Cette fan zone pourra recevoir 12500 personnes, dans le respect des normes sanitaires. C'est le premier pays à ouvertement annoncer la tenue de rassemblements de supporters.