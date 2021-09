Hein Vanhaezebrouck confirme le renvoi de deux joueurs vers le noyau B : "Aucune chance pour eux de revenir"

Le club a tranché sur le sort de deux joueurs sur qui il ne compte plus.

Jordan Botaka et Alexandre De Bruyn n'ont plus d'avenir à la Ghelamco Arena, La Gantoise a décidé de se passer des services des deux concernés.

Les deux joueurs n'ont pas trouvé de nouveau challenge lors de ce mercato, et le club a décidé de les envoyer dans le noyau B, une décision confirmée par Hein Vanhaezebrouck : "Il n'y a aucune chance qu'ils reviennent dans le noyau A. Il y a eu des solutions intéressantes pour eux, mais c'était aux joueurs de décider", a déclaré l'entraîneur gantois dans Het Laatste Nieuws.

Le mentor Gantois confirme que l'ancien Carolo et le médian de 27 ans ont eu des possibilités de quitter La Gantoise cet été : "Si vous aimez jouer au football et que vous avez la chance d'aller dans un beau club, alors vous devez laisser l'aspect sportif prendre le pas sur l'aspect financier. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas notre problème et nous ne pouvons rien y faire."