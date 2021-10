🎥 Doublé de Selim Amallah lors de la large victoire du Maroc, les 'Bafana-Bafana' d'Hugo Broos en tête du groupe G, nouveau carton de l'Algérie

Suite des qualifs pour le Mondial 2022 en zone Afrique.

Guinée - Maroc

Invaincu dans ces éliminatoires, le Maroc de Vahid Halilhodzic reste largement en tête du groupe I avec 5 points d'avance sur son dauphin, la Guinée-Bissau, après trois rencontres. Les Lions de l'Atlas, avec Samy Mmaee titulaire, ont un peu plus creusé l'écart. El Kaabi (21e) ouvrait le score avant que Kane (31e) n'égalise pour la Guinée. Monté au jeu au quart d'heure, le Standardman Selim Amallah propulsait le Maroc aux commandes (42e) juste avant le repos, et remettait le couvert à l'heure de jeu passée (65e). Boufal (89e) en fin de match scellait le score et la victoire du Maroc, qui avec huit points d’avance en tête du groupe, assure sa qualification pour les barrages à deux journées de la fin.

Afrique du Sud - Éthiopie

Les 'Bafana-Bafana' entrainés par Hugo Broos gardent le rythme en tête du groupe G devant le Ghana, grâce à un auto-but de Kebede (11e) qui leur permet d'enchainer une victoire importante avec ses deux échéances cruciales de novembre face au Zimbabwe mais surtout dans le choc contre le Ghana.

Niger - Algérie

Après le 6-1 infligé au Niger vendredi dernier, le champion d'Afrique en titre a une fois de plus corrigé la formation coachée par Jean-Michel Cavalli. Mahrez (20e), Mandi (33e), Bennacer (48e) et Bounedjah (54e) sont les buteurs côté Fennecs. L'Algérie reste au coude-à-coude avec le Burkina Faso en tête du classement.

Congo - Togo

Après le nul arraché à Lomé, Paul Put et ses hommes retrouvaient les Eperviers à Brazzaville. En forme, le joueur du Beerschot Placca Fessou faisait à nouveau parler de lui en ouvrant le score pour les visiteurs (43e). L'ancien joueur du Cercle et de l'Antwerp Guy Mbenza égalisait (71e) pour le Congo, qui encaissait le but de la défaite sept minutes plus tard des oeuvres de Denkey (Cercle). Les Eperviers du Togo passent devant la Namibie au classement et s'emparent de la deuxième place.