Une semaine cruciale pour Ostende : "On peut donner un uppercut supplémentaire au Beerschot"

Ostende continue de perdre des points à l'mage de cette défaite tardive contre Charleroi le week-end dernier.

Ostende possède 20 points et a encore derrière lui OHL, Seraing et le Cercle de Bruges. Mais la marge est faible : le KVO n'a que trois points d'avance sur Zulte Waregem, qui occupe l'avant-dernière place synonyme de barragiste. Ce sera le grand objectif d'éviter cette place cette saison. "Nous avons vraiment besoin de prendre des points contre Courtrai et le Beerschot dans la semaine à venir", a déclaré Blessin dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Ces matchs seront d'une importance capitale pour le KVO. Surtout le match contre le Beerschot est d'une importance vitale, car alors Ostende peut donner un uppercut supplémentaire à un concurrent direct. Et avec onze points d'avance sur les Rats, cette marge sera bien large", a souligné l'Allemand.

"Si nous continuons comme ça, les résultats viendront"

"C'est pourquoi c'est si important. Mais est-ce que cette semaine sera la plus importante de la saison pour nous ? Oh non, je ne pense pas. Après cette semaine, il y a tellement d'autres matchs : il y a aussi beaucoup de points à prendre. Donc ce n'est pas comme si notre saison ou notre sauvetage dépendait des deux prochains matchs. Regardons les choses semaine par semaine, et continuons à prendre des points. Nous ne devrions pas être nerveux", a lâché Blessin fier de la prestation de ses Côtiers à Charleroi le week-end dernier. "Honnêtement, les garçons ont fait preuve d'une grande mentalité. Ils se sont battus pour ce qu'ils valent, et c'est tout ce que nous pouvons faire. Si nous continuons comme ça, les résultats viendront. Travaillons en paix."