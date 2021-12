Le Standard fait une offre pour un joueur important de Zulte, l'Essevee dépose plainte auprès du Parquet

A Zulte Waregem, ils sont furieux. Le club a découvert que le Standard a fait une offre pour l'un de ses joueurs vedettes, une semaine avant leur confrontation. Un match crucial au fond du classement.

Le Standard de Liège a fait une offre pour Jean-Luc Dompé, le meilleur joueur de Zulte Waregem cette saison, et ce juste une semaine avant la confrontation des deux clubs lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League. Le procureur général de l'Union Belge a reçu une plainte de l'Essevee concernant une éventuelle concurrence déloyale, comme le soulignent nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Le joueur est influencé de cette manière, a jugé Zulte Waregem dans sa lettre. La question reste de savoir si le procureur général peut faire quoi que ce soit. Standard a informé le club de l'offre, et n'a donc pas agi dans le dos.

Dompé est un joueur précieux chez les Flandriens cette saison. Il a marqué deux fois et délivré onze passes décisives en championnat. L'intérêt porté n'est donc pas surprenant. Mais le fait que Standard fasse une offre une semaine avant un match important dans la course au maintien turlupine les Flandriens.

L'ailier a déjà joué pour les Rouches. Son passage à Sclessin est tout sauf une réussite puisqu'il est envoyé en prêt à Eupen et Amiens, et est même autorisé à partir gratuitement à La Gantoise. Trois ans et demi plus tard, le matricule 16, en difficulté financière, fait une offre pour le même Dompé, et ce en dessous de sa valeur marchande (selon Transfermarkt environ 1,7 millions d'euros). Et surtout une semaine avant le match contre Zulte Waregem...