Mario Balotelli et la Squadra Azzura, entre prestations d'anthologie et retours timides

La star italienne, récemment rappelé par Roberto Mancini, a noué des relations à l'image de sa carrière avec l'équipe nationale italienne : en dents de scie.

Cela a été officialisé dernièrement : Mario Balotelli (31 ans) est rappelé en équipe nationale italienne. Le sélectionneur Roberto Mancini, qui a coaché - parfois non sans mal - l'enfant terrible du football italien à l'Inter et à City a décidé de le "tester" dans le cadre d'un stage qui se déroulera fin janvier. Super Mario est donc tout près de prendre une énième revanche, lui qui ne s'est jamais imposé durablement au sein de la Squadra Azzura, la faute sûrement à une carrière irrégulière, qui ne l'aura vu démontrer son - indéniable - talent que bien trop sporadiquement.

Lancé très jeune et très vite dans le grand bain

Le jeune Mario, alors grand espoir à l'Inter, est appelé dès 2008 avec les Espoirs de l'Italie. Il y fera toutes ses classes, avec 6 matchs en 14 buts. D'origine ghanéene, il refusera les appels du pied de la sélection des Black Stars, avant de jouer ses premières minutes avec le pays qu'il a toujours voulu représenter. Alors énorme sensation en Serie A à l'Inter Milan avec qui il vient de réaliser un triplé championnat - coupe - Ligue des Champions historique, il honorera sa première sélection avec l'Italie lors d'un amical contre la Côte d'Ivoire en août 2010, avant de marquer son premier but en novembre 2011 contre la Pologne. Il aura déjà marqué l'histoire du football italien, étant le premier joueur noir à révêtir le maillot de la Nazionale. Mais l'attaquant n'était qu'à l'aube de ce qui reste, encore à l'heure actuelle, son plus beau fait d'armes sur un terrain de football...

Balotelli fait plier la Mannschaft

A Manchester City, Balotelli montre ce dont il est capable, à savoir du pire comme du meilleur. Auteur de célèbres frasques - il avait par exemple saccagé un appartement où il avait allumé des feux d'artifice ; tout le monde se rappelle également de son fameux "Why Always Me" -, Balotelli sera aussi l'auteur de la passe décisive pour Sergio Aguero, dans un match légendaire qui verra City remporter son premier titre de champion depuis plus de 40 ans au nez et à la barbe du rival historique, United.

Alors auteur d'une saison où il aura marqué 17 buts, Mario dispute l'Euro en Pologne et en Ukraine avec l'Italie. Après un retourné acrobatique face à l'Irlande en poules, il va littéralement faire crouler l'Allemagne en demi-finales à lui tout seul, en reprenant d'abord un centre d'Antonio Cassano, puis en crucifiant Manuel Neuer d'une frappe lourde. Balotelli enlève son maillot, bombe ses muscles, il vient de marquer un doublé en 15 minutes et de réaliser une performance d'anthologie. Les Italiens perdront en finale face à une Espagne plus forte qu'eux. Balotelli est effondré.

Ensuite, une absence longue de 4 ans

Auteur d'une bonne Coupe des Confédérations 2013, il donne la victoire à ses couleurs contre l'Angleterre lors des poules de la Coupe du Monde 2014. La Nazionale, championne du monde 2006, échouera finalement à se qualifier pour les tours à élimination directe pour la seconde fois consécutive.

Commence alors une période où Super Mario ne sera plus repris en sélection. Il enchaîne les prestations très moyennes en club - notamment au Milan AC ou à Liverpool - et ne participe pas à l'Euro 2016 sous les ordres d'Antonio Conte. Il ne fera pas non plus partie du groupe échouant à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018.

C'est finalement Roberto Mancini - qui a repris les rênes de la Squadra après ces échecs successifs - qui décidera de le rappeller en 2018, lors d'un match amical contre l'Arabie Saoudite. Retrouvant alors des couleurs du côté de Nice, Balotelli inscrit un but des 20 mètres. Il jouera un dernier match, également amical, face à la Pologne le 7 septembre 2018, avant donc d'attendre une nouvelle sélection en ce mois de janvier.

Balotelli, qui réalise une saison intéressante en Turquie à l'Adana Demirspor, pourrait bien être l'arme secrète de l'Italie, qui peine encore et toujours à se trouver un nouveau numéro 9 de grande classe et qui devra à nouveau batailler ferme dans les barrages pour la Coupe du Monde 2022. Et si l'âge, apportant avec lui son lot de maturité, aurait assagi l'enfant terrible du football italien ? Si Mario veut à nouveau briller pour son pays, c'est sûrement sa dernière chance...