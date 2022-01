Thibaut Courtois lance le choc contre le Paris Saint-Germain

À une quinzaine de jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, le 15 février, le gardien du Real Madrid a lancé ce choc à sa manière.

Thibaut Courtois (29 ans, 6 matchs en LdC cette saison), a lancé le choc contre le PSG. "C’est un adversaire coriace et ce sera une rencontre très difficile et compétitive. Ce sera une finale avant l'heure", a lâché le Diable Rouge dans les colonnes du journal AS. "Mais le Real Madrid est à un bon niveau et je pense qu'on peut passer. Ce sera un match dans lequel des détails décideront, comme une parade ou un but. L'essentiel sera d'être concentré et uni et d'arriver bien, sans forfait, ni blessés."

Face aux talents individuels du PSG, le portier de la Casa Blanca estime que la réponse ne pourra être que collective. "Le PSG a de grands joueurs comme Messi, Mbappé, Neymar... mais c'est plus que ça. C'est un bloc complet. Ils ont du talent dans tous les domaines, mais le football d'aujourd'hui est plus une équipe qu'un individu parce que si vous avez peur, entre guillemets, de quelqu'un, alors il s'avère qu'un autre apparaît et ça se complique. C'est vrai qu'un joueur talentueux peut marquer un but de nulle part, mais vous devez vous soucier davantage d'arrêter ses vertus en tant qu'équipe", a prévenu Courtois.