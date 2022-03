"Nous devons rester constants dans la gestion du match"

Le coach des Mauves a préfacé la rencontre de ce jeudi en Coupe de Belgique.

Questionné quant au fait qu'une victoire jeudi face à Eupen pourrait être un cap franchi, tant dans la saison des Mauves que dans leur gestion d'un match, Vincent Kompany s'est montré prudent en conférence de presse : "On verra. Je ne peux pas parler avant le match. Il y a d'abord un adversaire qui a des qualités et qu'il faudra battre."

Anderlecht avait réalisé le nul à l'aller face à Eupen (2-2). Mais les Mauves ne pourront plus compter sur la règle des buts à l'extérieur. "Ca ne sert à rien de trop spéculer pour nous. On a encore une fois un match à domicile, avec nos supporters, et ça aide toujours", a-t-il déclaré.

Cette gestion d'un match et des émotions, justement, elle a fait défaut ce week-end face à OHL. "On a juste envie d'atteindre notre meilleur niveau. Donc on aura besoin d'un certain niveau d'émotions et de passion aussi, sinon on ne pourra pas l'atteindre. Et dans la gestion du match, il faut rester constant."