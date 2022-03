Officiel : Isaac Mbenza débarque au Sporting de Charleroi !

Libre de tout contrat depuis son départ du Qatar SC en janvier dernier, Isaac Mbenza s'est lié au Sporting de Charleroi pour 3 mois (avec option).

L'ancien joueur notamment du Standard, Montpellier ou d'Huddersfield Isaac Mbenza (26 ans) s'est engagé avec le Sporting de Charleroi.

"Il était simplement en fin de contrat au Qatar et on a eu l’opportunité de le faire signer à Charleroi parce qu’il ne voulait pas continuer une aventure exotique. Il voulait revenir en Europe et devait absolument signer avant le 15 mars pour participer aux compétitions", a déclaré Mehdi Bayat aux médias du club.

A voir si cette nouvelle aventure va lui permettre de se relancer...