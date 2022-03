Van der Heyden n'en revient pas d'être Diable : "Quand on voit d'où je viens ..."

Sieben Van der Heyden aurait naturellement préféré fêter sa sélection avec les Diables Rouges avec une victoire. Mais il ne faisait pas grise mine pour autant. "Troquer ma sélection contre la victoire ? Non", rigolait-il.

Siebe Van der Heyden était certainement l'Unioniste le plus heureux ce vendredi. Le défenseur fait partie des Diables de moins de 50 caps à avoir été appelés par Roberto Martinez, et il n'en revient toujours pas. "J'étais avec ma mère à la maison et nous avons versé une petite larme, oui. Il y a trois ans, je n'y aurais jamais cru. Quand on voit d'où je viens ... je peux à peine le concevoir", souriait-il. "C'est une récompense pour moi et pour toute ma famille, qui m'a toujours soutenu".

Il va donc pouvoir tenter d'arrêter Michy Batshuayi et Adnan Januzaj la semaine prochaine. "C'est irréel. Mais je ne vais pas distribuer les taquets (rires). Il faut respecter les gars qui sont là depuis longtemps. Ce sera à moi de me montrer, mais j'irai avec le sourire et je reviendrai avec le sourire", affirme Van der Heyden. "C'est un test et j'espère bien sûr recevoir du temps de jeu, mais avant toute chose, je vais en profiter".