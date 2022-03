Baseggio estime que le problème avec l'Italie vient de l'attaque : "On l'a déjà vu à l'Euro"

Ce n'est un secret pour personne que Walter Baseggio se consacre au football italien. L'élimination de la Squadra par la Macédoine du Nord le blesse, mais il a aussi de l'espoir.

L'Italie peut s'en vouloir de ne pas aller à la Coupe du monde et ce n'est pas la première fois. Mais la nouvelle génération est prête, selon Baseggio. "Cette génération italienne est assez forte pour surmonter cela. Beaucoup de jeunes forts ont déjà été intégrés aux Championnats d'Europe, et il y en a beaucoup d'autres en route. J'envisage l'avenir avec espoir, mais il faudra faire les bons choix. Certains gars plus âgés vont progressivement devoir céder leur place", lance-t-il à Het Laatste Nieuws.

Bon point, mais l'Italie n'a plus Roberto Baggio ou Gianluca Vialli. Quelqu'un qui pourrait décider d'un match en un éclair. Ou quelqu'un qui garantit des buts. "Du côté offensif, l'Italie est à la traîne, un problème qui était déjà visible au Championnat d'Europe. Il leur manque une machine à buts."