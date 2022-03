Leicester City prêt à faire sauter la banque pour s'offrir Charles De Ketelaere ?

L'avenir de Charles De Ketelaere continue de faire parler de lui au sein des médias nationaux et étrangers. Le prix, et non des moindres, est le principal sujet de discussion.

L'AC Milan, le Napoli, la Lazio, Arsenal, Newcastle United et Tottenham Hotspur font partie des clubs qui suivent de très près Charles De Ketelaere. Cependant, c'est Leicester City qui est actuellement en pole pour le Brugeois. Les Foxes sont actuellement dans la première phase des négociations avec le Club de Bruges. Selon le Leicester Mercury, le prix demandé pour le Diable Rouge est plus élevé que ce que nous avons dit et écrit ces dernières semaines et ces derniers mois. Il coûterait 39 millions d'euros. Le champion de Belgique veut toucher le jackpot. Cela pulvériserait tout simplement le record de transferts sortants de Jonathan David.