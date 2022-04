Les supporters Mauves seront... en blanc pour la finale de la Coupe

Du moins c'est ce que les Ultras demandent aux fans se rendant au Heysel.

La Mauves Army a lancé un appel aux supporters du RSC Anderlecht se rendant au Stade Roi Baudouin ce lundi (15h) pour la finale de la Coupe de Belgique : "Tous en Blanc", afin de s'accorder aux couleurs dans lesquelles les joueurs anderlechtois devraient a priori évoluer. Si de nombreux supporters questionnent ce choix, les couleurs du RSCA étant traditionnellement le mauve (et le blanc étant aussi l'une des couleurs gantoises), on doit donc s'attendre à voir un Heysel blanc d'un côté et bleu de l'autre ce lundi... si la demande de la Mauves Army est entendue.

Rappelons qu'environ 20.000 supporters de chaque club seront présents dans les travées du Stade Roi Baudouin.