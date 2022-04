Bundesliga : le RB Leipzig renversé par Union, le Bayer étrille la lanterne rouge, M'gladbach malmené

La saison de Bundesliga touche doucement à sa fin mais les courses à l'Europe et contre la relégation restent ouvertes.

RB Leipzig - Union Berlin

Poulsen (46e) offrait l'avance aux siens qui se dirigeaient vers la victoire. Mais la formation de l'ancien Hurlu Taiwo Awoniyi sonnait la révolte en toute fin de match, où Michel (86e) égalisait avant que Behrens (89e) n'offre la victoire aux visiteurs sur le fil.

Greuther Fürth - Bayer Leverkusen

Pourtant rapidement mené après un but de Willems (5e), le Bayer de l'ancien Brugeois Kossounou n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge. Schick (8e), Azmoun (18e), Paulinho (58e) puis Palacios (84e) inversaient la vapeur dans une rencontre à sens unique.

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

N'Dicka (12e) offrait malgré lui l'avance à Hoffenheim avec un but contre son camp, mais se rachetait en égalisant 20 minutes plus tard avant que Kamada (ex-STVV) ne donne l'avance à l'Eintracht (66e). Mais les visiteurs ne lâchaient rien et Rutter (78e) égalisait.

Freiburg - Borussia M'gladbach

Le Borussia menait de deux buts grâce à Bensebaïni (3e) et Embolo (13e), avant que Freiburg ne renverse totalement la partie. Grifo (49e) montrait la voie sur penalty, suivi par Gunter (61e) qui égalisait avant que Lienhart (80e) ne mette Freiburg aux commandes. Stindl sauvait finalement les meubles en arrachant l'égalisation dans les arrêts de jeu.

FC Cologne - Arminia Bielefeld

Cologne l'emporte face au promu et avant dernier grâce aux réalisations de Uth (3e), Modeste (43e) et Thielmann (86e). L'auto-but de Hubers (33e) ne changeait rien pour l'Arminia qui manque une chance de sortir de la zone rouge. Cologne reste en course pour l'Europe.