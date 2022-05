Mandela Keita (OHL) en route vers l'Italie ?

Le jeune joueur de 20 ans a réalisé une très belle première saison professionnelle.

À 20 ans, Mandela Keita est assurément l'une, si pas la révélation de l'année du côté d'OHL. Le jeune milieu de terrain, pour sa première saison professionnelle, a impressionné par son calme, sa sérénité et sa solidité à son poste de milieu défensif. L'international espoirs (deux sélections) a disputé 28 rencontres cette saison toutes compétitions confondues. Formé à Louvain, Mandela Keita pourrait, pour la première fois de sa jeune carrière, quitter notre pays. En effet, Het Nieuwsblad annonce ce jour que la Sampdoria de Gênes serait prête à tout pour s'attacher ses services. Fraîchement reléguée en Série B, la Sampdoria compte tout faire pour retrouver l'élite du football italien au plus vite et pense que Keita pourrait être un élément essentiel pour y parvenir.