Nouvelle défaite pour le Standard de Liège en amical

Ce samedi (13h30), le Standard de Liège disputait sa troisième joute amicale de sa préparation estivale contre le RWDM. Présent dans les tribunes, Mehdi Carcela était venu rendre visite à ses anciens coéquipiers ce samedi.

Après s'être imposé à Manage (1-4), le Standard n'est pas parvenu à enchaîner contre Saint-Trond cette semaine. En effet, les Rouches se sont inclinés contre les Canaris à domicile (0-2). Ce week-end, ils avaient à coeur de se reprendre face au RWDM.

Malade mercredi dernier, Dussenne faisait son retour dans le groupe ce samedi. Par contre, Van Damme et Boljevic étaient absents (douleurs musculaires). Tout comme Shamir (dos) et Laifis (récemment devenu père pour la deuxième fois).

Pas de 4-3-3 aujourd'hui, mais bien un 4-4-2 avec Avenatti et Emond alignés ensemble sur le front de l'attaque. L'Uruguayen tentera sa chance, mais le ballon passera juste à côté (8e). Une minute plus tard, Defourny boxera une frappe de Cafaro avant que Bodart ne fasse de même sur une frappe de Botella (11e). Sur une remise d'Avenatti, Emond ouvrira le score d'une jolie reprise dans la surface (22e), 1-0. Les Bruxellois égaliseront peu avant la pause. Hazard se jouera de Pavlovic avant de servir Ephestion qui ajustera Bodart (37e), 1-1. Bien lancé dans la profondeur par Vorogovskiy, Botella s'en ira tromper Bodart (40e), 1-2. Oulare aura l'occasion de faire le break mais son tir passera au-dessus du but (44e).

En seconde période, les deux équipes auront les pires difficultés à accélérer le jeu. Deila alignera une seconde équipe peu après l'heure de jeu, mais les locaux ne parviendront pas à recoller au score. Il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent en deuxième mi-temps.

Deuxième défaite de suite pour les Rouches en amical. Après le STVV, c'est le RWDM qui fait chuter le matricule 16. Les Liégeois partiront en stage à Garderen aux Pays-Bas ce lundi.

Standard de Liège : Bodart (Henkinet 61e), Dewaele (Mawete 61e), Dussenne (Sissako 61e), Nekadio (Ngoy 61e), Pavlovic (Calut 61e), Raskin (Vankerhoven 61e), Bokadi (Kuavita 61e), Cafaro (Canak 61e), Dragus (Balikwisha 61e), Avenatti (El Fanis 61e), Emond (Ntelo 61e)

RWDM : Defourny (De Bie 46e), Vorogovskiy (El Moutadayene 61e), Ruyssen (Naghchband 81e), Kurdic (Doudaev 61e), Le Joncour, Heris (Sankhon 46e), Smeets (Diallo 46e), Ephestion (Boujour 61e), Botella (Ajjoura 46e), Hazard (Chiffi 61e), Oulare (El Ouamari 46e)

Arbitre : Visser

Avertissement :

But : Emond (22e) ; Ephestion (40e) et Botella (44e)