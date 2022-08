Charleroi sans Bager face à Ostende, Zorgane incertain

L'ancien joueur de l'Union ne figure pas dans la liste pour la réception d'Ostende de ce samedi. Adem Zorgane est quant à lui incertain.

"C'est un petit manque de chance pour Jonas Bager", a commenté son coach Edward Still ce vendredi en conférence de presse. "Il s'est pris un coup très violent il y a 10 jours de ça à l'entraînement sur un contact aérien. Il doit subir une petite intervention au niveau des dents. La douleur n'est plus supportable. On pensait peut-être devoir attendre jusqu'à une trêve internationale ou éventuellement jusqu'à la Coupe du monde mais la douleur est trop importante."

"L'intervention se fera pendant le week-end pour qu'il soit disponible à l'entraînement le plus vite possible. On attend confirmation des derniers examens médicaux mais en principe il ne sera pas avec nous demain (samedi)."

Autre joueur incertain : Adem Zorgane. "Il s'est moins entraîné que les autres suite à un coup reçu en début de semaine. On fera un dernier test avec lui samedi en fin de matinée pour être certain de son état physique et médical", a fait savoir Still.