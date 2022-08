Réginald Goreux : "Un projet que nous attendons depuis une dizaine d'années"

Le Directeur du SL16 Football Campus est revenu sur l'arrivée des U23 Rouches en Challenger Pro League.

La mise sur pied d'une deuxième équipe pro a changé le décor et bousculé les habitudes au SL 16 Football Campus. "Nous avons mis l'accent sur la communication en effectuant un stage à l'étranger et plusieurs team-buildings. Tout va très vite, mais plus c'est tôt et plus vite nos jeunes joueurs seront prêts. Le coach Joseph Laumann a apporté beaucoup de sérénité et sa patte offensive et physique au sein de l'équipe depuis son arrivée, on peut le ressentir à l'entraînement", a confié Réginal Goreux en conférence de presse. "Les attentes ne sont plus les mêmes concernant les temps de jeu. Le coach doit aligner l'équipe la plus performante possible chaque semaine et tirer le plus possible des prestations individuelles et collectives", a expliqué l'ancien défenseur qui salue l'arrivée des équipes U23 au sein de l'ancienne D1B et même au sein du football amateur en Nationale 1 et D2 ACFF. "Un projet que nous attendons depuis une dizaine d'années. Il va aider les clubs qui prennent part afin de voir plusieurs joueurs éclore. C'est l'opportunité aussi pour nous de pouvoir transférer par la suite des joueurs du SL16 FC. Cela va également aider la progression du football pro mais aussi amateur."

C'est le Club de Bruges qui avait lancé ses jeunes pousses en deuxième division belge lors de l'exercice 2020-2021. Ces derniers avaient terminé à la dernière place avec 13 points au compteur. "L'expérience du Club NXT a été fort utile. Leur équipe était très jeune et ils avaient sous-estimé le niveau de la D1B. Notre travail a été d'équilibrer l'effectif même si ce sont des jeunes. C'était moins évident la saison dernière car nous avions nos onze titulaires mais il n'y avait pas la possibilité d'avoir quatre voire cinq joueurs qui puissent rentrer dans le groupe et être directement prêts", a poursuivi Goreux.

"La base de notre système de jeu est la même des U7 aux U23 puis cela varie selon l'animation mise en place par les coachs. Cela permet aux joueurs de connaître chaque variante et de progresser. Ces différences sont un avantage même si notre objectif est d'avoir une vision claire et nette concernant notre façon de jouer. C'est le cas à l'heure actuelle même cela varie selon les entraîneurs."

"Nous attendons encore trois renforts"

Le mercato a été assez calme en bord de Meuse jusqu'à maintenant. "Nous attendons encore trois renforts (deux offensifs et un milieu) et nous aurons alors le noyau que nous souhaitions avoir. Nous devrons ensuite penser au mercato hivernal. Parfois, les transferts les plus marquants ne sont pas les arrivées. Il ne faut pas nécessairement recruter, mais il faut savoir trouver un équilibre au sein d'une équipe. Et un départ peut ainsi être la solution", a conclu le Directeur du SL16 Football Campus.