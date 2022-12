Ariel Jacobs connaît l'entraîneur d'Anderlecht : "Il m'a fait forte impression"

Mais qui est Brian Riemer ? Le nouvel entraîneur d'Anderlecht est fort méconnu du grand public. Ariel Jacobs a travaillé avec le Danois à Copenhague.

Le RSC Anderlecht a un nouvel entraîneur, qui sera officiellement annoncé ce vendredi. Brian Riemer, 44 ans, est peu connu du grand public : il était jusqu'ici adjoint à Brentford, et n'a jamais été entraîneur principal. Avant cela, Riemer travaillait au FC Copenhague aux côtés d'Ariel Jacobs. "J'ai été surpris quand j'ai appris la nouvelle", reconnaît l'ancien entraîneur du RSCA dans Het Laatste Nieuws. "Il était un peu devenu mon adjoint par hasard. Johan Lange était parti et il me fallait un remplaçant ; Riemer travaillait avec les jeunes et nous a suivis en stage".

Mais rapidement, le jeune coach impressionne Jacobs. "L'intention était initialement qu'il reste entraîneur des jeunes, mais il m'a fait forte impression. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble en dehors des terrains", explique-t-il. "C'est un travailleur acharné, un homme humble et quelqu'un qui était très proche de ses joueurs. Un fidèle lieutenant qui connaissait sa place. Brian Riemer n'a jamais essayé d'imposer sa philosophie". Il devra respecter celle du Sporting d'Anderlecht, désormais...