Union-Gand, Genk-Antwerp... le calendrier des quarts de finale de la Coupe

Il y a encore deux journées de championnat à disputer avant, mais les quarts de finale de la Coupe de Belgique arriveront très vite: les mercredi 11 et jeudi 12 janvier.

C'est le duel entre Courtrai et Malines qui ouvrira le bal des quarts, le mercredi 11, à 18h30 au Stade des Eperons d'Or. Zulte Waregem accueillera STVV le même jour à à partir de 20 heures, tandis que le coup d'envoi du choc entre Genk et l'Antwerp sera donné à 20h45. Tandis que le duel des Européens entre l'Union et La Gantoise clôturera le menu le jeudi 12 (coup d'envoi à 20h45).

Mark your calendars, the timetables are set 📅



Hope to see you soon for more #crokycup🏆 action pic.twitter.com/cZgwVhwfjw