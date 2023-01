Gumienny évoque le penalty de l'Antwerp et le VAR : "C'est comme ça que l'on donne une tribune à Hein Vanhaezebrouck"

Le Royal Antwerp a obtenu un penalty litigieux lors de sa victoire contre La Gantoise (2-0) le week-en dernier.

La Gantoise a fortement protesté après que l'Antwerp ait obtenu un penalty suite à une faute de main de Godeau. "Je pense que ce penalty était justifié. Godeau s'est jeté de toutes ses forces sur ce ballon et a fait une petite prière pour que le ballon ne touche pas son bras", a déclaré Serge Gumienny au Het Belang van Limburg. "La balle a bien touché son bras, via sa joue ou non. Pas de chance."

Gumienny a un plus gros problème avec ce qui s'est passé derrière. Le VAR a pris beaucoup de temps. "Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est que le VAR doive discuter de cela pendant trois minutes supplémentaires. Il ne s'agit pas d'une erreur manifeste. De cette façon, vous donnez une tribune à Hein Vanhaezebrouck pour parler de l'arbitrage."