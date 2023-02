Dimitri De Condé explique le départ d'Onuachu : "Genk y était préparé"

Le gros départ de ce mercato hivernal, c'est celui de Paul Onuachu. L'attaquant nigérian, meilleur buteur du championnat, a rejoint Southampton. Mais Genk savait que le risque existait.

Dimitri De Condé, Head of Football du Racing Genk, n'a ainsi pas été pris au dépourvu par le départ du Soulier d'Or 2021. Après tout, Paul Onuachu ne faisait pas secret de ses ambitions, à savoir rejoindre la Premier League. "Paul avait un rêve, et il l'a encore exprimé aujourd'hui (lire marid, nda) dans une longue conversation que nous avons eue", explique De Condé sur le site officiel du KRC Genk. "Nous ne pouvions plus le retenir de vivre ce rêve".

Southampton a mis 18 millions sur la table, un montant suffisant pour s'attirer le meilleur buteur du championnat de Belgique. "Cela me fait plaisir que Paul soit reconnaissant envers le club. Bien sûr, ne faisons pas semblant : ce départ est une grosse perte sportive pour notre club", concède Dimitri De Condé. "Mais nous y étions préparés". La preuve : Genk a immédiatement attiré Tolu Arokodare, attaquant...nigérian, pour remplacer Onuachu. Un buteur "chipé" au RSC Anderlecht. Tous les moyens sont bons...