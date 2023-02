Nicolas Raskin vers les Glasgow Rangers : une si mauvaise idée ?

Après 96 matchs au Standard, le médian de 21 ans a pris la direction de l'Écosse et s'est engagé avec le club le plus titré du pays, les Glasgow Rangers.

Quelle triste fin que celle de Nicolas Raskin au Standard de Liège. Devenu le véritable chouchou du public lorsqu'il était le seul à sortir la tête de l'eau la saison dernière, le médian de 21 ans n'est pas parvenu à trouver un accord avec sa direction autour d'une éventuelle prolongation de contrat et a suivi depuis l'académie les derniers matchs des Rouches. En cette fin de mercato hivernale, il s'est engagé aux Glasgow Rangers, laissant derrière lui les supporters liégeois bouche-bée devant une situation si dommageable.

La belle histoire entre Raskin et le Standard débute en février 2020. Titulaire surprise contre le Club de Bruges, le milieu de terrain impressionne tout le monde et permet aux Rouches d'accrocher un bon point contre le champion en titre. Monté au jeu 4 jours plus tard lors de la victoire du matricule 16 sur la pelouse de Genk, le nouvel arracheur de ballons du RSCL confirme tout le bien qui avait été dit de lui après sa première titularisation et attire les regards des observateurs du championnat.

Pandémie oblige, il faut attendre les mois d'été pour continuer d'observer l'éclosion de celui qui deviendra très rapidement le chouchou de Sclessin. Portant à bout de bras une équipe au bord de l'agonie la saison dernière, le Liégeois de naissance réalise son premier rêve, devenir le capitaine de son équipe de cœur. Comme toute son équipe, Raskin a connu des hauts et des bas, mais peut se venter d'être toujours allé au charbon lorsque d'autres ont préféré jeter l'éponge.

Alors que sa direction souhaitait le prolonger sur le long-terme, le milieu de terrain s'est montré dur en affaires, privilégiant un contrat à courte durée. Grâce à de bonnes négociations, les Rouches récupèrent environ 2M€ sur un joueur placé au placard et libre dans six mois, tout en ayant négocié 20% sur la revente. Pas si mal, en fin de compte.

Les Rangers, un si mauvais choix ?

C'est donc du côté de Glasgow que nous pourrons suivre les nouvelles aventures de celui qui fêtera son 22e anniversaire à la fin du mois. Si le championnat écossais est loin d'être le plus attrayant à l'échelle européenne, les Rangers demeurent le club le plus titré et le plus suivi du pays. 55x champions d'Écosse 34x vainqueurs de la Coupe, les Rangers sont une véritable institution en Écosse.

Dans un Ibrox Stadium garni de 50.000 spectateurs, Nicolas Raskin risque de retrouver une ambiance encore plus chaude que celle qu'il a connue à Sclessin. Une ambiance qu'il affectionne particulièrement. Depuis leur retour au sein de l'élite en 2017, les Rangers ont rapidement retrouvé leur place habituelle : le sommet. Distancés à la deuxième place de la Premiership écossaise, avec 9 points de retard sur le Celtic et 16 d'avance sur les Hearts, les hommes de Michael Beale seront assurément européens la saison prochaine et peuvent encore espérer disputer la prochaine Ligue des Champions.

C'est donc un beau projet qui attend Nicolas Raskin, qui pourrait profiter du rayonnement européen des Glasgow Rangers pour se mettre en valeur auprès d'écuries appartenant aux cinq grands championnats européens. Pour cela, il faudra premièrement s'imposer en Écosse. Ce ne sera pas si facile.