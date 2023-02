🎥 Vincent Kompany salue le but plein de flair d'Anass Zaroury : "Il le mérite"

Les Clarets continuent à filer vers la Premier League.

Large vainqueur de Norwich (0-3), Burnley creuse l'écart en tête de la Championship, et se rapproche toujours plus de la Premier League.

Vincent Kompany a salué la performance de son équipe, qui a prolongé sa série de victoires (9) en championnat, grâce aux réalisations d'Anass Zaroury dès la 8ème minute de jeu, Vitinho et d'Hjalmar Ekdal.

"Nous essayons d'être aussi dangereux que possible à chaque phase, que ce soit sur un dégagement du gardien, une remise en jeu, peu importe la phase nous cherchons à récupérer le ballon. C'est une grande composante de notre jeu, et cela s'est vu dès le début du match quand Anass (Zaroury, ndlr) a bien senti l'opportunité et l'a saisie. C'était un beau but et il le mérite", a analysé le Belge sur la chaine du club.

"Je suis très heureux de la façon dont l'équipe a surmonté ce challenge que représentait Norwich. Ameen Al-Dakhil a été remarquable la semaine dernière et aujourd'hui, c'est Ekdal, un autre défenseur central, qui a réalisé une belle performance", ponctue l'ancien Anderlechtois qui est déjà tourné vers Ipswich Town en FA Cup mardi.