En manque de temps de jeu Sergio Gomez pourrait se relancer en Espagne

L'été dernier, Manchester City avait fait venir l'Espagnol du Sporting.

Le transfert de Sergio Gomez à Manchester City en avait étonné plus d'un. Et après un début prometteur, l'Espagnol s'est fait de plus en plus discret au sein du mastodonte de Premier League.

Aujourd'hui, le constat est clair et le gaucher, en manque cruel de temps de jeu, a de fortes chances d'aller voir ailleurs cet été.

Selon le média espagnol Fichajes, City serait prêt à prêter Gomez cet été au FC Séville, candidat très sérieux pour l'accueillir.

Le club andalou souhaite à nouveau se battre pour gagner des titres la saison prochaine et prévoirait donc de se bouger sérieusement durant le marché des transferts. Séville est actuellement 12ème de LaLiga, et espèrent donc faire bien mieux.