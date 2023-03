Officiel : un jeune du SL16 FC prolonge l'aventure en rouche

Le défenseur de 17 ans a déjà disputé 22 rencontres de Challenger Pro League cette saison.

Battu à Virton, le SL16 FC ne compte plus que 6 longueurs d'avance sur les Gaumais et doit encore assurer son maintien en Challenger Pro League. Comme on a pu le voir à Bruges, à Anderlecht, à Genk et donc au Standard, la présence des équipes espoirs au niveau professionnel favorise grandement le lancement des jeunes joueurs en équipe première. En bord de Meuse, il est donc déterminant de garder les troupes de Joseph Laumann dans l'anti-chambre de la Jupiler Pro League.

Ce ne fut pas encore le cas pour Noah Mawete, qui a cependant disputé 22 rencontres avec les espoirs du Standard. Le défenseur de 17 ans se sent bien en rouche et a décidé de prolonger l'aventure, comme l'annonce le SL16 FC sur ses réseaux officiels. A Sclessin, Noah Mawete est considéré, à l'instar de Nathan Ngoy et Lucas Noubi, comme le futur de la défense centrale de l'équipe première. Il s'agit du 10e joueur prolongé au Standard depuis l'arrivée de 777 Partners.