Les adversaires potentiels des clubs belges en quarts de finale

Après leur moment de gloire, La Gantoise, l'Union et Anderlecht attendent leur heure. En début d'après-midi ce vendredi, nos trois représentants connaîtront leur adversaire en 1/4 de finale.

L'Union rencontrera du lourd

Après sa qualification au détriment de l'Union Berlin, les Saint-Gillois s'attendent à affronter pointure encore plus importante. Parmi les adversaires potentiels des hommes de Karel Geraerts, on retrouve Manchester United, Leverkusen, la Juventus, la Roma, Feyenoord, le FC Séville ou le Sporting Portugal, qui a éliminé Arsenal au bout de la séance de tirs au but.

Un sérieux cador donc qui se trouve plus que probablement une marche au-dessus de l'Union Berlin, malgré la superbe saison de la formation berlinoise qui pointe à la 4e place de Bundesliga.

Anderlecht et Gand... l'un contre l'autre ?

Comme Genk et... Gand en 2016-2017, nos deux clubs belges encore présents en Conference League pourraient se rencontrer au tour suivant. Cela nous offrirait donc la certitude de voir du noir-jaune-rouge dans le dernier carré, mais on ne pense pas que ce soit le scénario privilégié par Brian Riemer et Hein Vanhaezebrouck.

Ils peuvent aussi tomber sur West-Ham, Nice, la Fiorentina, le Lech Poznan, l'AZ Alkmaar et Bâle. Il y a du lourd, mais un bon tirage pourrait permettre à Gand et à Anderlecht de rêver encore plus grand.