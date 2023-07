La Gantoise gagne encore, Zulte met en péril un ténor de Pro League : quont fait Charleroi, l'Union et les autres en amical ?

Ce samedi, de nombreuses équipes de Jupiler Pro League disputaient un match amical, le dernier de leur stage de pré-saison.

Plus tôt dans la journée, l'AS Eupen l'a emporté contre le Stade de Reims de Will Still, tandis que le Sporting Charleroi s'est rassuré contre Utrecht. Sujet à de gros errements défensifs, le Racing Genk a partagé l'enjeu contre Zulte (3-3), malgré l'ouverture du score de l'ancien de l'Essevee Alieu Fadera.

Face à la formation néerlandaise de Volendam, La Gantoise s'est une nouvelle fois imposée, 2-1, grâce à des buts de Hjulsager et Cuypers.

L'Union, qui défiait Feyenoord, a partagé l'enjeu au terme d'une rencontre au score nul et vierge. En stage en Autriche, le RWDM a été défait par le Hertha Berlin (2-1), alors que le Standard s'est imposé contre le Fortuna Sittard (0-1). Hier, le Sporting d'Anderlecht a subi une débâcle contre le Sparta Prague (0-6), lors d'une rencontre disputée en trois périodes de 45 minutes.