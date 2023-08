Le Standard a déjà la tête au choc wallon contre Charleroi

Le Standard connait un début de saison délicat. Mais une victoire contre Charleroi la semaine prochaine pourrait lancer Carl Hoefkens et les siens.

Deux matchs, deux défaites, zéro but inscrit : les débuts de Carl Hofkens à Sclessin ne sont pas à la hauteur des attentes, notamment en matière d'animation offensive. Conscients des manquements, les joueurs veulent lancer leur saison le plus rapidement possible, histoire de passer à autre chose.

Marlon Fossey y voit un parallèle avec la saison dernière : "On avait aussi eu un début de saison compliqué, mais on s’est lancé après une victoire contre Charleroi. Il reste 28 matchs, je ne suis pas inquiet" déclare l'Américain au micro d'Eleven.

Même son de cloche chez Aaron Donnum : le capitaine liégeois sait que le choc wallon sera crucial, tant sur le plan comptable qu'au niveau de la confiance : "On doit continuer à travailler et on va aller à Charleroi pour gagner. On veut gagner ce match, comme tous les autres. Je ne suis pas encore inquiet, on a disputé que deux rencontres".