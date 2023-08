🎥 "Si je marque contre le Standard à Sclessin ? Oui, je pense que je vais célébrer"

Philip Zinkernagel est désormais un joueur du Club de Bruges. Le Danois a rejoint son ancien mentor au Standard, Ronny Deila.

Le transfert de Zinckernagel à Bruges a eu de quoi irriter certains fans du Standard. Le Danois était certes prêté lors de sa saison à Liège, mais le public de Sclessin l'a très vite apprécié pour sa technique, son élégance balle au pied et sa dizaine de buts marqués.

Reste à savoir quel sera l'accueil réservé au Danois lors de son retour à Sclessin. Ce sera le 7 octobre prochain. Questionné quant à ses retrouvailles avec le Standard par Eleven Sports, le milieu offensif danois s'est feint d'une déclaration qui ne passera sans doute pas inaperçue.

"Si je marque contre le Standard (lors de mon retour) à Sclessin ? Peut-être que je célèbrerais, oui. S'il s'agit d'un but décisif à la dernière minute, je ne serai probablement pas capable de me retenir. Je n'y ai pas encore pensé. Je suis maintenant ici à Bruges, et je veux célébrer chaque but que je marquerai."

Zinckernagel s'est également adressé aux fans Rouches : "Les fans peuvent être tristes ou énervés, mais en réalité le Standard n'a jamais eu l'argent pour essayer. C'est un peu difficile de m'en vouloir. Bruges avaient l'argent et ils étaient là. C'est difficile de dire non quand ils viennent vers toi."