De flop total au Standard à n°1 de la Serbie

Dans un contexte particulier, sans public, il y aura aussi plusieurs joueurs à suivre côté serbe ce soir. Entre les perches, les supporters du Standard seront curieux de revoir Vanja Milinkovic-Savic en action.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Vanja Milinkovic-Savic (26 ans) n'a pas laissé un souvenir impérissable à Sclessin. Pourtant, à son arrivée, les attentes sont bien là : le nom Milinkovic-Savic a déjà été porté en Pro League, par son frère Sergej, avec bien plus de succès. Recruté à 16 ans par Manchester United, il était l'une des grandes promesses du football serbe.

Après un passage en Pologne, il signait au Torino où il allait réussir l'une ou l'autre performance marquante en Coupe d'Italie, mais ne s'est pas imposé comme titulaire, jusqu'à ce fameux prêt au Standard. Une saison quasi-blanche : 3 matchs, 6 buts encaissés, des erreurs grossières et l'occasion pour le Standard de lancer un certain Arnaud Bodart.

Échec au Standard, brillant en Coupe du Monde

En 2020, Vanja Milinkovic-Savic va donc retourner au Torino la queue entre les jambes. Il passe la majeure partie de la saison suivante sur le banc en Serie A, mais apprend dans l'ombre de Salvatore Sirigu et devient le n°1 du Toro dès la saison suivante. Dans le même temps, Milinkovic-Savic devient le gardien titulaire de la Serbie : enfin, les promesses entrevues lors de ses débuts à 16 ans en D1 serbe avec Vojvodina sont confirmées.

Mieux : au Mondial 2022, même si la Serbie connaît une très décevante élimination en poules, Milinkovic-Savic impressionne par moments, avec une performance trois étoiles face au Brésil malgré la défaite (2-0). L'ancien Rouche éphémère réalise ce soir-là 8 arrêts. À 26 ans, le géant (2,02m) du Torino est dans la forme de sa vie, et est désormais évalué à 6 millions d'euros. On ne peut pas blâmer le Standard d'être passé à côté de son talent, tant le Serbe a pris une autre ampleur depuis. Ce soir, il tentera d'écoeurer Lukaku et Openda... et saluera probablement Arnaud Bodart de l'autre côté. Cette fois, c'est ce dernier qui le regardera depuis le banc.