Choc wallon, Antwerp-Anderlecht : les arbitres du week-end sont connus !

La 18e journée de Jupiler Pro League se déroulera après cette semaine européenne et réserve de sérieuses affiches. En préambule de ces rencontres, le Professional Refereeing Departement de la Pro League a posté la liste des arbitres du week-end.

Ainsi, Lothar D'Hondt sera en charge du choc wallon entre le Standard et Charleroi alors qu'Erik Lambrechts sera au sifflet du choc entre l'Antwerp et Anderlecht.

Bert Put sera l'arbitre de la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et Malines.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



