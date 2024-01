Thorgan Hazard donne la raison de sa longue absence : "C'était une mauvaise décision"

Anderlecht va enfin retrouver Thorgan Hazard, qui a manqué de nombreux matchs en fin d'année 2023. Le milieu créatif des Mauves a expliqué les raisons de cette longue absence.

Fin 2023, Anderlecht a dû faire sans Thorgan Hazard (30 ans) pendant 6 matchs, dont cinq de championnat. Sans conséquences vraiment fâcheuses, puisque les Mauves sont restés invaincus, gagnant trois de ces cinq rencontres et se qualifiant en Coupe. Mais Hazard a manqué au RSCA dans le jeu. Enfin, le revoilà, prêt à tout donner : "J'ai dit au coach que je voulais même bien dépanner en défense", plaisante-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Ce n'est certainement pas en défense que Brian Riemer alignera son maître à jouer. Lors du stage en Tunisie, Hazard a retrouvé ses sensations : "Je peux à nouveau tout faire à fond. J'ai encore ressenti une petite gêne pendant le stage hivernal mais les médecins ont dit que c'était normal. Je suis heureux de pouvoir enfin rejouer au foot".

© photonews

L'absence de Thorgan Hazard ne devait initialement pas se compter en longues semaines. "J'ai reçu un coup sur le genou lors du match face au Cercle, et j'ai absolument voulu jouer la semaine suivante contre La Gantoise. Parce qu'après ce match-là, il y avait une trêve internationale, et je me sentais de mieux en mieux", explique le Diable Rouge (47 caps). Hazard décide alors de jouer sous infiltration.

"Cette infiltration était une mauvaise idée. Je me suis forcé, et j'en ai payé le prix. J'en ai tiré une bonne leçon", conclut-il. "Maintenant, je suis prêt à être à nouveau important pour Anderlecht".