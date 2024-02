"La meilleure équipe des cinq derniers matchs" : Ivan Leko le sait, battre Louvain sera tout sauf aisé pour ce Standard

Louvain est la meilleure équipe des cinq derniers matchs, mais le Standard n'aura d'autres choix que de s'imposer, ce samedi. Ivan Leko attend une réaction de ses joueurs après le partage décevant au RWDM mais sait que son adversaire ne sera pas facile à manœuvrer.

Très remonté après le partage au RWDM, Ivan Leko était d'humeur plus posée, ce vendredi, à la veille d'une rencontre déterminante pour l'avenir de la saison du Standard, contre Louvain.

"C'est un match à six points. Notre réaction sera importante, chaque erreur peut coûter très cher. C'est une équipe qui vient de faire 11/15 et qui est tout simplement la meilleure équipe des cinq derniers matchs" a évoqué le Croate en conférence de presse.

C'est donc une rencontre tout sauf facile qui attend les Liégeois. Sous les ordres d'Oscar Garcia, Louvain tourne bien et prend des gros points. Au Standard, les Louvanistes pourront, eux aussi, distancer un concurrent au meilleur des moments.

Ivan Leko attend une réaction de ses joueurs pour sauver le Standard

"Ils viennent en confiance, en bonne forme. On sait que l'on mérite mieux sur les quatre ou cinq derniers matchs, mais ça n'a pas été le cas et on doit faire encore plus pour inverser la tendance."

Quoi qu'il en soit, Ivan Leko ne voudra certainement pas revoir le visage affiché samedi au stade Edmond Machtens. "La pire prestation depuis que je suis arrivé" avait-il confié. Une réaction est attendue, plus que jamais.

"J'ai envie de voir une réaction après la déception de la semaine dernière. Mes joueurs doivent afficher un réel esprit de revanche"