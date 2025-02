Sans surprise, Hans Vanaken est le 71e lauréat du Soulier d'Or

C'est officiel : Hans Vanaken remporte le 71e Soulier d'Or de l'histoire du football belge. Le meneur de jeu du Club Bruges était le grand favori pour ce prestigieux prix remis à Middelkerke. Il succède à Toby Alderweireld, récompensé l'année dernière.

Pour Vanaken, c'est son troisième Soulier d'Or, après l'avoir remporté en 2018 et 2019. Il suit ainsi les traces de légendes telles que Jan Ceulemans et Wilfried Van Moer.

Une force motrice, depuis dix ans

Depuis près de dix ans, Vanaken est un joueur incontournable du Club de Bruges et continue, année après année, de marquer de son empreinte le championnat belge. Avec ses qualités techniques, sa vision du jeu et ses performances constantes, il est la force motrice derrière les succès brugeois.

La saison dernière, il a mené les Blauw-Zwart d'une position délicate vers le titre de champion et les demi-finales de la Conference League. Avec ce troisième trophée, Vanaken se rapproche du record de Paul Van Himst, qui a remporté quatre fois le Soulier d'Or.



Son nom est désormais associé aux plus grands joueurs de l'histoire du football belge. Le milieu de terrain du Club de Bruges est depuis des années un pilier sur le terrain et un leader dans le vestiaire.



Cette soirée de remise des trophées a décidément bien réussi aux Brugeois. En effet, en plus de Vanaken, Simon Mignolet a été élu meilleur gardien de l'année, tandis que Nicky Hayen a été désigné meilleur coach.

Sur les traces de Paul Van Himst ?

Toby Alderweireld, le vainqueur de l'année dernière, n'a pas été surpris par la victoire de Vanaken : "Hans est un joueur constant du Club de Bruges. Il a été décisif en play-offs, a remporté le titre et s'est également montré en Europe. Sa victoire est plus que méritée", a réagi Alderweireld dans une interview au Het Nieuwsblad.

Pour le Club de Bruges, la récompense de leur capitaine vient saluer une nouvelle fois les succès des années passées. Vanaken demeure un élément essentiel des ambitions du club et continue de démontrer sa valeur. La question qui se pose désormais est la suivante : sera-t-il capable d'égaler le record de Van Himst dans les années à venir ?