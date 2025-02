Voilà qui va faire du bien à l'équipe ! David Hubert annonce deux retours contre l'Antwerp et donne des nouvelles de Jan Vertonghen

Demain, Anderlecht se déplacera à l'Antwerp. L'infirmerie commence enfin à se vider.

Chacun à l'opposé du terrain, Colin Coosemans et Kasper Dolberg ont manqué à Anderlecht. Au but, Mads Kikkenborg n'a pas démérité contre Malines mais s'est montré plus fébrile à La Gantoise. Devant, ni Luis Vazquez ni Keisuke Goto n'apporteront le même liant au jeu que Dolberg.

Bonne nouvelle pour David Hubert, les deux absents sont désormais de retour. "Ils sont sélectionnables et peuvent jouer" a lui-même confirmé l'entraîneur anderlechtois, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Jan Vertonghen progresse

Il a également donné des nouvelles de Jan Vertonghen. Se hasarder à un pronostic quant au retour du capitaine reste délicat. L'ancien Diable de 37 ans a rechuté et est à nouveau absent depuis la trêve hivernale.

Hubert s'est toutefois montré rassurant : "Il est trop tôt pour fixer une date de retour. Il est à nouveau sur le terrain. Il touche à nouveau le ballon et court. Il travaille partiellement avec le groupe. Je revois le Jan qu'on avait début janvier".

Le barrage d'Europa League de la semaine prochaine au Fenerbahce pourrait être une première échéance, mais le staff ne prendra aucun risque : "ll peut venir mais on verra s'il est prêt à jouer. On essaie de trouver le juste milieu avec lui. Plus tu es proche, plus tu as faim de revenir. Il peut à nouveau regarder vers l'avant et vers son retour. Il est à fond dans le projet. On sent qu'il a faim de montrer sur le terrain". L'expérience de Jan Vertonghen serait à coup sûr précieuse en Turquie. Mais le capitaine reste fragile et ne veut pas vivre l'entièreté de ce qui doit être la dernière saison de sa carrière depuis l'infirmerie.