Vers une défense à 4 au Standard ? Ivan Leko n'écarte pas l'idée et prend l'exemple... de Pep Guardiola : "Si je faisais ça ici, tout le monde dirait que je suis complètement fou"

La semaine dernière à Westerlo, le Standard est passé en 4-4-2 pour jouer la seconde période. Un changement tactique qui pourrait revoir le jour, mais qui ne serait pas bien différent de ce qui est proposé depuis le début de la saison, selon Ivan Leko.

La semaine dernière à Westerlo, Ivan Leko a fait passer son équipe dans un 4-4-2 pour disputer la seconde période, deux semaines après avoir couché son "onze de rêve" avec le noyau actuel, également avec une défense à 4. L'entraîneur du Standard a-t-il prévu de bientôt passer dans ce système de manière permanente ? Il a répondu à la question ce jeudi, en conférence de presse.

"Si on regarde le profil de notre équipe, on n'a jamais vraiment joué de manière très défensive. On joue généralement avec deux défenseurs centraux, qui sont Sutalo et Hautekiet, ou Dierckx, deux défenseurs latéraux (Lawrence et Fossey), un ailier (Camara), un milieu défensif (O'Neill ou Karamoko), deux "8" ou "10" (Kuavita, Alexandropoulos ou Bulat) et deux attaquants." Une sorte de 4-4-2 avec trois milieux de terrain et pas de réel ailier droit, comme la semaine dernière en Campine, où Lazare Amani essayait d'exploiter l'espace créé, sans réel succès.

Si je faisais ça ici, tout le monde dirait que je suis complètement fou"

"Cette semaine, Pep Guardiola, qui est selon moi le meilleur entraîneur du monde et de loin, a aligné cinq défenseurs centraux contre le Real Madrid (Dias et Ake au centre de la défense, Akanji et Gvardiol comme latéraux, et Stones au poste de numéro 6). Si je faisais ça ici, tout le monde dirait que je suis complètement fou. Mais deux, trois, quatre ou cinq défenseurs centraux, ce serait possible ici et ça ne changerait rien. La question est de trouver comment attaquer ensemble et défendre ensemble."

Une défense à 4, ça ne changerait finalement pas grand-chose

Une réponse relativement évasive d'un Ivan Leko qui n'a pas l'habitude de révéler quoique ce soit quant à sa composition d'équipe. Une réponse, aussi, qui signifie que l'animation de jeu sera toujours plus importante que le dispositif dans lequel sont placés les joueurs. Marlon Fossey, quelques minutes avant son entraîneur, évoquait aussi ce léger changement tactique.

"On a bien joué cette deuxième mi-temps à Westerlo, surtout les 20-25 dernières minutes où on a plus créé. Je me sens bien dans les deux tactiques. Il y a quelques différences, je dois peut-être prendre moins de risques dans une défense à 4, mais je peux aussi monter plus haut si je suis bien couvert. Les adaptations dépendent de chaque équipe et chaque coach, on verra."

C'est une fierté d'avoir porté le brassard de capitaine, mais je sais que je dois élever mon niveau"

L'Américain, sélectionné pour la première fois en équipe nationale au mois de septembre dernier, réalise sa saison la plus régulière à Sclessin, mais probablement pas sa meilleure. Marlon Fossey le sait, il va devoir apporter un petit peu plus à l'équipe d'ici à la fin de la saison.

"Globalement, c'est une très bonne saison pour moi physiquement. C'est déjà la saison lors de laquelle j'ai le plus joué pour le Standard, et il reste quinze matchs. Mais je pourrais contribuer un petit peu plus. C'est une fierté d'avoir été le capitaine de l'équipe pendant quelques matchs, mais je sais que je dois élever mon niveau pour aider l'équipe à aller en Play-Offs 1. Je dois prendre mes responsabilités dans les prochains matchs", a-t-il conclu.