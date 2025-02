Le prochain jeune à faire son trou en équipe première ? Le plan d'Anderlecht pour la sensation Nathan De Cat

Le vivier anderlechtois se renouvelle rapidement. La direction attend désormais avec impatience l'éclosion de Nathan De Cat.

Dans les coulisses de Neerpede, beaucoup en sont convaincus : il ne faudra plus très longtemps avant que Nathan De Cat ne fasse ses débuts avec l'équipe première. Le milieu défensif de 16 ans s'était déjà assis à quatre reprises à côté de Brian Riemer lors de la reprise du championnat, après avoir reçu sa chance lors des matchs de préparation.

Une présence qui s'expliquait par certains manquements dans le noyau, mais Riemer nous avait alors confié qu'il avait toutes les raisons d'être là. Pourquoi ? De Cat n'est pas un adolescent typique et est bien plus avancé physiquement que ses camarades du même âge.

Nathan De Cat 🤝 Eden Hazard pic.twitter.com/t4GAsSLZFl — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) June 27, 2024

Il ne joue en fait que depuis le début de la saison pour les RSCA Futures, mais a déjà fait forte impression. Notamment le week-end dernier contre Lommel, où il a fait exactement ce qu'on attendait de lui : dicter le jeu, contrôler le tempo. Il évolue depuis six ans à Anderlecht, après un début de formation du côté de Malines.

De Cat est un milieu défensif très technique et possède un sens du jeu au-dessus de la moyenne. De plus, il présente une grande endurance et peut jouer comme box to box. En septembre dernier, Anderlecht lui a offert un contrat jusqu'en 2027, mais la direction souhaite déjà le prolonger.

Derrière Hatenboer et Rits ?

Les décideurs mauves s'attendent en effet à ce qu'il ne tarde plus à quitter l'équipe U23 et suscite de l'intérêt pour son profil. C'est déjà le cas actuellement, mais ils ne veulent pas voir un nouveau talent partir avant qu'il n'ait percé chez les professionnels.

Avec Cédric Hatenboer (19 ans), Anderlecht a déjà recruté un jeune de ce profil pour les saisons à venir. Mats Rits devrait quant à lui continuer à apporter la caution expérience dans l'entrejeu. Mais De Cat devrait déjà avoir l'occasion de se frayer un chemin à l'ombre de ces deux-là. Les chances que Leander Dendoncker reste sont très minces étant donné son coût.

De Cat doit toutefois encore prouver qu'il peut maintenir un niveau constant. Lors de certains matchs de Challenger Pro League, on l'a ainsi déjà être tiré vers le bas par certains mauvais matchs de l'équipe. A 16 ans, le garçon a évidemment encore des choses à apprendre mais a déjà de la prochaine coqueluche des supporters.