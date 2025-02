Le gros défi du Standard, le derby de Bruxelles : le programme de la 27e journée de Pro League

Plusieurs chocs au programme ce week-end en Pro League, comme Anderlecht - Union Saint-Gilloise, Genk - Gand ou encore Club de Bruges - Standard.

Match crucial dès vendredi

20h45 : Malines reçoit Saint-Trond dans un match crucial pour le maintien. Après avoir un peu soufflé et être sorti de la zone rouge grâce à une précieuse victoire sur le terrain de l'Union, les Malinois ont repris de la confiance et veulent enchainer pour se mettre à l'abri. Les Trudonnaires ont remporté un bon point face au Club de Bruges la semaine dernière. Toujours dans la zone rouge, les Canaris se doivent de gagner des points pour se sortir de cette situation.

Les "Malinwas" comptent quatre absents dans leurs rangs : Thoelen, Antonio, Vanheusden et Van den Eynden, tous blessés. Côté Trudonnaires, seul Taniguchi, blessé, est absent.

Un samedi ou les favoris se doivent de confirmer

16h00 : Dender reçoit la lanterne rouge, le Beerschot, dans un match capital pour les promus. Acutellement à un point de la zone rouge, les hommes de Vincent Euvrard se doivent de prendre trois points face au dernier, déjà condamné aux Play-downs.

Fila et Oratmangoen sont à noter comme absents pour Dender. Le Beerschot de son côté ne pourra pas compter sur Sanusi, blessé.

18h15 : Westerlo accueille Charleroi avec la pression. Ils pointent à la 12ème place juste au-dessus de la zone rouge et se doivent de faire un résultat. En face, le favori de ce match, Charleroi, si l'envie de faire partie du top 6 est toujours présente, se doit de rentrer à la maison avec la victoire. 7 points séparent les Zèbres de ces Play-offs et les calendriers de La Gantoise et du Standard sont relevés.

Defourny et Titraoui, blessés ne sont pas disponibles pour Charleroi. Deveni et Bos sont indisponibles pour Westerlo.

20h45 : L'Antwerp reçoit OHL dans un match où les deux équipes ont besoin de points. En cas de victoire, la place du Great Old en Play-offs serait validée à 99%. Plus, en cas de faux pas des équipes devant, l'Antwerp pourrait gagner une place au classement. De son côté, au vu du classement très serré de la 8ème à la 13ème place qui se tiennent en trois petits points, OHL n'a que 2 points d'avance sur la zone de relégation. Un résultat à Anvers serait donc le bienvenu.

Maertens, blessé et Schrijvers, suspendu ne seront pas du déplacement. L'Antwerp devra se passer de Bataille, Engels et Scott, blessés.

Un dimanche à ne pas louper

13h30 : Premier choc de la journée : le Club de Bruges reçoit le Standard. Actuellement sur un petit nuage après la qualification en 1/8ème de finale de Champions League, les Brugeois reçoivent les Rouches dans le but de rattraper les deux points de perdus la semaine dernière et ainsi mettre un peu de pression sur le leader, Genk. De leur côté, les Standardmen se déplacent pour jouer la première de leurs quatre finales. Les hommes d'Ivan Leko finissent leur saison en jouant les actuels 2ème, 3ème, 4ème et 5ème du classement : des matchs difficiles mais des points qui comptent double dans la course au top 6. A commencer par les Blauw en Zwart qu'ils ont battu à l'aller, 1-0.

Le Club n'a qu'un seul absent, Meijer pas à 100%. Le Standard devra se passer de Bates, Calut et Henkinet, blessés.

16h00 : Match dans le même style que le précédent : le leader Genk veut continuer à prendre ou garder de l'avance sur ses concurrents tandis que La Gantoise, fraichement éliminé de la Conférence League, doit se remobiliser et prendre des points pour éviter de voir le Standard peut-être revenir à deux longueurs d'eux. Le match aller avait été remporté par Genk, 0-2.

Les Gantois comptent 3 absents, Fadiga, Dean et Hjulsager, blessés. Genk devra se passer de son gardien Penders, suspendu, et alignera donc Van Crombrugge.

18h30 : Troisième choc de ce dimanche, le derby bruxellois. Anderlecht, 4ème, reçoit l'Union Saint-Gilloise, 3ème. Un petit point les séparent et tous deux ont été éliminés de l'Europa League ce jeudi. Il faudra donc se remobiliser afin d'obtenir un résultat important pour gratter des points avant le début des Play-offs. A noter que l'Union a joué les prolongations et a laissé beaucoup d'énergie sur le terrain de l'Ajax.

Les Mauves ne pourront pas compter sur Ashimeru, Verschaeren, Stroeykens, Degreef et Dolberg, tous blessés. Les Unionistes comptent dans leurs absents Castro-Montes et Vanhoutte, blessés.

19h15 : Pour conclure cette magnifique journée de Pro League, Courtrai reçoit le Cercle de Bruges dans un match au combien important. Courtrai avant-dernier veut croire en sa chance de survie. Malheureusement pour eux, s'ils perdent, ils seront quoi qu'il arrive en Play-downs. Victoire obligatoire donc. De son côté, le Cercle se doit également de gagner. Actuellement 13ème, ils pourraient remonter à la 8ème place en cas de succès - c'est toute la magie de ce classement où personne n'est à l'abri. Dans ce match décisif, il y aura donc un déçu.

Courtrai jouera sans Gunnarsson et Fuji blessés. Le Cercle se déplacera sans Van der Bruggen, suspendu.