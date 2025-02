Pourquoi Andi Zeqiri ne finit-il jamais les matchs ? "Ca peut être frustrant, oui"

Andi Zeqiri est indispensable au Standard de Liège, c'est assez clair. Pourtant, Ivan Leko le remplace très souvent avant la fin du match.

Andi Zeqiri n'a pas encore terminé un seul match en 2025. Le chiffre est étonnant : titulaire lors des 6 matchs disputés par le Standard cette année, le Suisse a été remplacé à chaque fois par Ivan Leko, entre la 65e (contre Genk) et la 79e (contre Saint-Trond).

"J'ai mis un peu de temps à m'installer, à bien comprendre ce que le coach souhaitait de moi. Bien sûr, c'était à moi d'être plus régulier", reconnaît Zeqiri. "Bien sûr, en tant qu'attendant, tu veux toujours marquer et tu veux finir les matchs car tu sais aussi que c'est en fin de match que les espaces se créent, que les défenseurs se fatiguent".

Le fait est que depuis son arrivée, Andi Zeqiri n'a terminé que deux rencontres de Pro League. "Ca peut être frustrant, car j'ai souvent la sensation que je peux aller chercher ce but, ou un but de plus. Contre STVV, j'avais marqué deux buts : j'aurais peut-être pu inscrire un triplé", sourit l'attaquant suisse.

"Mais le coach aussi a été joueur, il comprend bien ça. C'est lui le boss. Il a toujours une idée derrière la tête et voit des choses que les joueurs ne voient pas", souligne Zeqiri. "Il faut respecter ses choix et tout donner quand on est sur le terrain".

Une chose est sûre : ce dimanche au Jan Breydel, Andi Zeqiri donnera tout, qu'il joue 90 ou 5 minutes. Un but pourrait bien aider... son "autre" club, le KRC Genk, auquel il appartient toujours (lire ici).