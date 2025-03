Différentes réactions au Standard après la réforme de la Pro League : "On fait fausse route concernant la vision des jeunes"

Le nouveau format de compétition a été voté par l'Assemblée Générale de la Pro League. Au Standard, Ilay Camara et Ivan Leko ont réagi à ce changement, tandis que Sébastien Grandjean s'est exprimé sur la règle qui concerne les équipes U23 en Challenger Pro League.

Ce jeudi, l'Assemblée Générale de la Pro League a voté le retour d'une D1A à 18 clubs, sans Playoffs, dès la saison 2026-2027. Même s'il ne sait évidemment pas s'il évoluera encore sur les pelouses belges à cette période, Ilay Camara livrait un avis plutôt positif à ce sujet en conférence de presse, vendredi.

"Je suis content du changement de règlement. L'Union a perdu deux titres à cause des Playoffs, ce n'est pas normal. Selon moi, l'équipe qui a le plus de points à la fin doit être championne, c'est simple. Diviser les points, c'était un petit peu nul. Prenons l'exemple de Bruges, qui accélère le rythme depuis quelques semaines parce que les Playoffs arrivent, alors qu'ils ont commencé plus tranquillement."

Un avis rejoint par Ivan Leko, qui aimait le mini-championnat entre les six meilleures équipes du pays, mais qui est heureux de ne bientôt plus entendre parler de Playoffs 2. "Les Playoffs 1 sont top quand on a l'équipe pour les jouer. Les Playoffs 2 sont vraiment nuls, comme joueur et comme coach, et je comprends qu'ils veuillent les changer. Diviser les points par deux, ce n'est pas correct. Cela peut parfois jouer en votre faveur ou en votre défaveur, mais ce n'est pas correct."

Les équipes U23 ne sont pas assez bien encadrées

Cette semaine, nous nous sommes également entretenus avec Sébastien Grandjean, l'entraîneur du SL16 FC, lanterne rouge de D1 ACFF. Le T1 de 54 ans a notamment préfacé les playdowns des U23 du Standard (lire ici), avant d'évoquer les raisons pour lesquelles son équipe a vécu une phase classique aussi catastrophique (lire ici).

Sébastien Grandjean s'est aussi exprimé sur la manière avec laquelle les jeunes sont formés en Belgique, en évoquant notamment l'arrivée des équipes U23 dans le monde adulte et la nouvelle obligation de compter quatre équipes "B" en Challenger Pro League dès le début de la saison prochaine. Selon lui, la manière avec laquelle ces jeunes sont encadrés est largement perfectible.

"On fait fausse route concernant la vision des jeunes. Uniquement les phénomènes réussissent à 16 ans. Ici au Standard, il n'y a pas de phénomène, mais des bons joueurs avec de la qualité qu'il faut amener pour qu'ils deviennent performants. Peut-être qu'un club comme le Standard va aussi former des joueurs de D1B, et pas seulement pour son équipe première. Le but de cette démarche est de former de vrais professionnels."

On fait fausse route concernant la vision des jeunes (...) on les balance dans la brousse et on leur donne une arme, mais ils n'ont jamais tiré"

"Les joueurs commencent souvent à être vraiment bons vers 21, 22 ans. Leoni a explosé à 23 ans, c'est presque la même chose pour Hautekiet. Les clubs veulent que les joueurs soient prêts et performants de plus en plus tôt. Ils se disent parfois que si un joueur ne joue pas à 20 ans, il ne jouera jamais. Mais c'est faux ! Mettons les joueurs qui ont vraiment envie d'apprendre dans les bonnes conditions et soyons patients."

"De plus, mettre ces jeunes avec un seul joueur de plus de 23 ans, ce n'est pas assez. Il en faudrait trois dans le onze de base pour encadrer les sept autres et le gardien. Le Standard est descendu, Anderlecht a des soucis, Genk est dernier, et en D1 ACFF, les U23 de l'Union, de Charleroi et du Standard jouent les playdowns. Il faut se poser les bonnes questions sur la formation ou l'encadrement. On balance les jeunes dans la brousse, on leur donne une arme mais ils n'ont jamais tiré. Ils vont se faire bouffer avant de tirer. Restons calmes et formons nos jeunes joueurs, c'est la meilleure chose à faire."

Faudrait-il plus de joueurs adultes dans les équipes U23 ?

Un avis avec lequel Ilay Camara n'était pas spécialement d'accord. Celui qui a découvert le monde professionnel avec les RSCA Futures avant de rejoindre la Jupiler Pro League via le RWDM n'a pas caché sa reconnaissance à propos de la chance qui lui a été donnée de faire ses débuts en pro' dans l'une de ces équipes U23, permise par le fait qu'il y avait dix places attribuées aux jeunes joueurs (sans compter les remplaçants) plutôt qu'un nombre moins important. A Anderlecht, Ilay Camara était soumis à une forte concurrence et avait bien besoin de toutes ces places, comme il l'expliquait aussi en conférence de presse ce vendredi (lire ici).

"Concernant les équipes U23, je pense que leur présence en Challenger Pro League apporte beaucoup. C'est un autre football, car la compétition réservée aux jeunes était encore un jeu d'enfants. Ici, les jeunes sont directement face à de vrais adultes, l'aspect physique est plus dur et c'est super pour leur progression."

"Je ne pense pas qu'il faudrait davantage d'adultes dans les équipes U23. Peut-être un deuxième joueur, mais en avoir plus que ça prendrait trop de place et empêcherait les jeunes d'avoir du temps de jeu", a conclu le joueur du mois de janvier en Jupiler Pro League.