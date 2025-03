Brian Riemer évoque sa nouvelle vie : l'ex-coach d'Anderlecht a déménagé

Brian Riemer est sélectionneur du Danemark depuis octobre dernier. Lui qui avait été licencié fin septembre a déménagé cet hiver et est rentré au pays.

Cette fois, Brian Riemer en a bel et bien fini avec la Belgique. En septembre dernier, l'entraîneur danois prenait la porte au RSC Anderlecht, victime de résultats mitigés et d'un fond de jeu décevant. Jesper Fredberg suivra son compatriote peu de temps après, mettant fin à « l'ère danoise » du Sporting.

Riemer ne devra pas attendre longtemps avant de rebondir, et de belle façon : il est nommé sélectionneur du Danemark le 24 octobre 2024. À ce moment, cependant, il vivait encore en Belgique, n'ayant pas encore déménagé. C'est désormais chose faite, depuis cet hiver.

"Je suis rentré au Danemark cet hiver. Cela faisait de longues années que je vivais à l'étranger, mais deux choses m'ont ramené à la maison. Tout d'abord, après sept ans, j'ai l'opportunité d'être plus proche de ma famille", explique-t-il dans le Tipsbladet.

"Cela aurait été bizarre de leur dire que je quittais la Belgique pour aller m'installer en Italie. C'était logique de m'installer au Danemark". En termes de travail, s'installer au pays n'est pas nécessairement plus pratique pour lui, cependant. "Il faut reconnaître qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs de l'équipe nationale en Superliga. Mais je peux voyager facilement, et c'est au Danemark que tout commence".

"C’est aussi un avantage en termes de collaboration avec le staff de l’équipe nationale. Chaque semaine, nous avons des réunions à la fédération, et si je vivais à Bergame ou ailleurs, je pourrais le faire via Teams, mais je me sens mieux lorsque nous sommes physiquement ensemble", conclut l'ex-coach du RSCA.