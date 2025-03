Il a quitté Anderlecht et ne regrette pas : "Ils ont tout fait pour me garder mais mon choix était fait"

Klaas Reynaert a récemment quitté le RSC Anderlecht pour le Cercle de Bruges, passant d'un rôle de directeur financier à CEO. Une grosse perte pour les Mauves.

Le Cercle de Bruges a désormais un nouveau CEO : le jeune Klaas Reynaert (32 ans), récemment débarqué du RSC Anderlecht où il occupait un rôle de directeur financier. Son départ était prévu de longue date et était annoncé en décembre dernier.

Mais le RSCA a tout fait pour conserver son directeur financier. "Ils ont tenu à me faire respecter les 6 mois de préavis avant de me laisser partir. Et ils ont tout fait pour ne pas me perdre, me proposant même plus d'implication dans la gestion opérationnelle et sportive", révèle Reynaert dans Het Nieuwsblad.

"Mais mon choix était fait. J'avais très envie de m'impliquer dans ce nouveau rôle au Cercle de Bruges", assure ensuite le nouveau CEO des Groen & Zwart, qui va vivre sa première rencontre européenne ce soir au Jagiellonia Bialystok.

"Le match d'Anderlecht à Fenerbahçe aura été mon dernier. C'est dommage qu'Anderlecht n'ait pas pu se qualifier mais je suis très heureux que le Cercle ait figuré dans le top 8", se réjouit Klaas Reynaert, qui reconnaît qu'il a appris beaucoup de choses à Anderlecht.

"J'y ai appris que le football est politique... mais aussi que recruter de bons joueurs était la seule façon de vraiment réussir", déclare-t-il. Difficile de faire plus simple et plus efficace.