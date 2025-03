Un record en Champions League ? Non : celui de ce joueur d'Anderlecht n'est pas près d'être battu !

Le FC Barcelone s'est imposé 0-1 hier à Benfica dans l'adversité. Après 22 minutes de jeu, les Catalans étaient en effet à 10 suite à l'exclusion de leur tout jeune défenseur Pau Cubarsi. Un tacle d'une violence impressionnante sur Pavlidis, qui lui aurait probablement valu la rouge même s'il n'avait pas été dernier homme.

PAU CUBARSÍ RECEIVES A DIRECT RED CARD 20 MINUTES INTO THE MATCH FOR THIS TACKLE ON PAVLEDIS 😳



BARCELONA ARE DOWN TO 10 MEN VS. BENFICA 👀 pic.twitter.com/9LEk5qehNI