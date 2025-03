Dernier représentant belge en Europe et relégué ? Le focus est déjà sur Anderlecht

Le Cercle de Bruges accueillera le Jagellonia Bialystok en Conférence League demain. Mais tous les regards seront déjà tournés vers Anderlecht.

Qui l'eût cru en début de saison ? Suite à l'élimination du Club de Bruges hier, c'est désormais le Cercle de Bruges qui est le dernier représentant belge en Coupe d'Europe avec ce huitième de finale de Conférence League contre les Polonais du Jagellonia Bialystok.

Avec la défaite 3-0 subie à l'aller, les espoirs sont faibles chez les Groen en Zwart. D'autant que l'équipe se concentre prioritairement sur le match de dimanche à Anderlecht.

La tournante pour préparer le match de l'année

Les Brugeois sont actuellement dans les Playdowns. S'ils s'inclinent au Lotto Park, ils seront automatiquement coincés parmi les quatre dernières places fatidiques.

Le Cercle a déjà fait face à quelques dilemmes sur la scène européenne, on se souvient notamment de cette défaite douloureuse chez les Islandais de Vikingur qui avait mis de l'eau dans le gaz entre Miron Muslic et sa direction.

Cette fois, plus de question à se poser : Bruges va faire tourner demain. Het Laatste Nieuws rapporte qu'outre Abu Francis (suspendu) et Alan Minda (blessé), Gary Magnée, Maxime Delanghe, Christiaan Ravych et Lawrence Agyekum seront laissés au repos.